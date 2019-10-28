МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций скорректировался вниз в понедельник после достижения очередного исторического максимума индексом Мосбиржи на фоне падения нефтяных котировок, которые увели бумаги большинства компаний нефтегазового сектора вниз, а также на фоне снижения ряда "тяжеловесов" в индексе, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс РТС также закрылся снижением на этом фоне, кроме того, вечером курс рубля замедлил укрепление к американской валюте, что также сказалось на динамике долларового индекса.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57% — до 2856,91 пункта (в ходе торгов поднимался на 0,9%, до 2899,65 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС снизился на 0,65%, до 1411,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.36 мск снижался на 6 копеек – до 63,79 рубля, курс евро рос на 6 копеек, до 70,78 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,42% — до 61,14 доллара за баррель.

Российский рынок начал неделю с покорения очередного исторического максимума, менее 1 пункта не дотянув до рубежа 2900 по индексу Мосбиржи, после чего перешел к коррекционному движению, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

В то же время, на его взгляд, с учетом накопленной технической перекупленности, коррекционное движение перед штурмом отметки 2900 пунктов достаточно закономерно.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

В ходе торгов акции ДВМП подскакивали на 34,6%, до 7,4 рубля – максимума с февраля 2018 года на новостях о том, что дубайская DP World и РФПИ вновь претендуют на покупку Fesco, к закрытию торгов бумаги акции выросли на 16%. В то же время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что компания DP World в установленный срок не представила в ведомство актуализированные материалы о покупке Владивостокского морского торгового порта, входящего в группу Fesco, и "Портофлота".

Акции "Норникеля" подскакивали в ходе торгов на 7% — до 18,4 тысячи рублей и обновили исторический максимум на фоне новостей из Индонезии, вызвавших опасения дефицита никеля на рынке. К закрытию торгов бумаги ГМК подорожали на 2,99%.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что фундаментальные факторы в бумагах ГМК "Норникель" в целом отыграны, при цене 18,5 тысячи рублей найдется много желающих открыть спекулятивные короткие позиции. При этом эксперт полагает, что котировки компании в ближайшие дни будут волатильными.

"Долгосрочно "Норникель" остается привлекательным, поскольку компания добывает не только никель и дефицитный палладий, но и медь, цена на которую остается стабильной, а производство будет увеличиваться. Мы не меняем цель до конца года (18 тысяч рублей), считаем, что она достигнута", — добавляет он.

Акции "Яндекса" незадолго до закрытия торгов на Московской бирже подскочили в цене более чем на 4% после сообщения о возможном IPO "Яндекс.Такси". К закрытию торгов акции "Яндекса" выросли на 2,64% — до 2118,4 рубля.

Акции АФК "Система" на вечерних торгах получили поддержку на фоне ее сообщения, что ее дочерняя структура — АО "Система Финанс" — в рамках программы обратного выкупа акций корпорации, объявленной 17 сентября, приобрела еще 15,394 миллиона обыкновенных акций на сумму 210,222 миллиона рублей.

По данным АФК, средневзвешенная цена приобретенных акций на 23 октября составила 13,97 рубля. В ходе торгов в понедельник акции компании максимально поднимались на 0,3% — до 13,97 рубля, на закрытии торгов акции поднялись на 2,05% — до 13,929 рубля. На этом же фоне акции МТС к закрытию торгов повысились в цене на 2,53%.

И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" после дневного роста упали более чем на 6%, при этом бумаги "Лукойла" отыграли часть падения на опровержении Вагитом Алекперовым сведений о возможной продаже акций "Лукойла".

В пятницу журнал "Нефтегазовая вертикаль" сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл", причем в первую очередь у Алекперова. Это не первое подобное сообщение за последние недели, но до этого они ограничивались телеграм-каналами.

К закрытию торгов обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снизились на 4,25% — до 44,6 рубля (после сообщения падали на 6,6% — до 43,5 рубля), акции "Лукойла" снизились в цене на 3,29%. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" до опровержения росли на 0,3%, акции "Лукойла" — снижались на 3,8%.

Среди лидеров падения – акции "МРСК Волги" (-5,32%), "Интер РАО" (-4,2%), префы "Ленэнерго" (-3,85%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,7%), "Распадской" (-2,85%), а также акции МКБ (-1,57%) и акции "Русснефти" (-1,53%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник, по оценкам Дейнеки из "БКС Премьер", индекс Мосбиржи будет консолидироваться в зоне 2860-2900 пунктов, демонстрируя разнонаправленные движения по ходу торговой сессии.

"Из завтрашней статистики стоит обратить внимание на блок статданных по рынку недвижимости США за август и сентябрь. В России "Магнит" представит финансовые результаты за третий квартал 2019 года, а в США эстафетную палочку в продолжающемся сезоне финансовых отчетностей за третий квартал 2019 года завтра примут MasterCard, Merck, Pfizer, Conocophillips, General Motors", — добавляет эксперт.

"На этой неделе состоится заседание ФРС. Мы полагаем, что ставка будет снова снижена на 25 б.п. – до 1,5–1,75%, снова решающую роль могут сыграть сильные рыночные ожидания снижения ставки, идти против которых в нынешних условиях для ФРС будет опасно. При этом заявление к решению может быть достаточно жестким, чтобы дать возможность взять хотя бы паузу", — отмечает Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".