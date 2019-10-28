МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись умеренным ростом на новостях вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,08%, до 7330,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,15%, до 5730,57 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 12944,64 пункта.

Инвесторы отыгрывают сообщение о переносе сроков Brexit до 31 января. По словам источников, Евросоюз надеется завершить оформление решения об отсрочке Brexit не позднее среды.

Давление на рост британского FTSE оказало укрепление фунта к доллару. Более дорогой фунт сдерживает рост стоимости акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в этом случае сокращается.

Кроме того, акции британско-гонконгской компании HSBC Holdings PLC подешевели на 3,57%. Ранее в понедельник финансовая корпорация отчиталась о снижении чистой прибыли в третьем квартале.