МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Первый уик-энд продаж смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном в России показал высокий спрос, в ряде городов новинка была распродана в первый же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе Samsung Electronics.

Samsung в конце февраля представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Продажи модели стартовали в России 25 октября по цене 159,99 тысячи рублей в фирменных магазинах Samsung и сети "М.Видео".

"Первый уик-энд продаж Galaxy Fold в России показал высокий интерес к продукту. Например, в Иркутске, Новосибирске и Казани продукт раскупили в течение первого дня. В половине магазинов в Москве к концу уик-энда продукт также закончился. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы оперативно поставлять товар во все точки продаж", — сказали в пресс-службе.

Высокий спрос на новинки в РФ был зафиксирован еще на этапе предзаказов, которые проводились с 4 по 7 октября. Первая партия ввезенных в РФ устройств разошлась в первые выходные предзаказа, и Samsung организовал поставку дополнительной партии смартфонов в Россию ко дню начала официальных продаж.

Новинка Samsung вызвала большой интерес и в других странах. Первые партии были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Республике Корея продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.