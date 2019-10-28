МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Газпромбанк планирует продать свою долю в Mail.ru Group (MRG) Сбербанку, который создает с интернет-холдингом СП в сфере еды и транспорта, сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению источника агентства, Сбербанк готов купить у Газпромбанка долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru.

Закрытие сделки возможно в скором времени, добавляет собеседник агентства, однако переговоры, возможно, еще продолжаются, и сделка может не состояться.

Газпромбанк владеет акциями Mail.ru Group не напрямую, а через "МФ Технологии" — СП с участием банка, "Мегафона", "Ростеха" и USM Holdings. "МФ Технологии" владеет 5,23% экономической доли, дающих 58,87% голосов в интернет-компании. В свою очередь, доля Газпромбанка в СП — 35%. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится около 20% голосующих акций MRG.

Южноафриканскому холдингу Naspers принадлежит около 28% Mail.ru Group у Alibaba Group — 10%, у китайской Tencent — около 7%. В свободном обращении находится 50% акций Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.