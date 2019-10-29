ВАШИНГТОН, 29 окт /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы закрылись в понедельник в "зелёной зоне" на фоне оптимизма инвесторов по возможности заключения торговой сделки между США и Китаем и на ожиданиях по сокращению ставки ФРС.

На 17.15 по Нью-Йорку (0.15 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,49%, до 27090,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 8325,984 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3039,42 пункта.

На настроения инвесторов оказывает влияние ожидание торговой сделки между США и Китаем. В пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что "стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения".

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 29-30 октября. По данным CME Group, 93,5% аналитиков ждут, что Федрезерв в третий раз подряд понизит ключевую ставку — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%.