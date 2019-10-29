МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль на 8,6% в годовом выражении — до 23,672 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 33,83 доллара против 30,95 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 18,7% — до 115,782 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Alphabet сократилась на 23% — до 7,068 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C составила 10,12 доллара против 13,06 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Аналитики ожидали, что этот индикатор составит 12,28 доллара. Квартальная выручка Alphabet при этом увеличилась на 20% — до 40,499 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку компании на уровне 40,3 миллиарда долларов. Компания указывает, что выручка Google от рекламы составила в третьем квартале 33,916 миллиарда долларов, что на 17% выше показателя годичной давности.

"Это был очередной квартал хороших результатов — выручка составила 40,5 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с третьим кварталом 2018 года и на 22% выше без учета курсовых разниц. Мы продолжаем вдумчиво инвестировать в таланты и инфраструктуру для поддержки роста бизнеса, особенно в новых областях, таких как облачные технологии и машинное обучение", — приводятся в сообщении слова финансового директора Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

На электронных торгах после закрытия основной торговой сессии акции Alphabet подешевели на 1,63%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114,096 тысячи человек.