МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Доллар незначительно дорожает к евро и иене во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. На рынках растут ожидания, что ФРС США после очередного снижения ставки по итогам заседания 29-30 октября может взять паузу в дальнейшем смягчении монетарной политики.

По состоянию на 8.56 мск курс доллара к иене поднимался до 108,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,94 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,092 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,78 пункта.

Ослабление торговой напряженности между США и КНР вызвало сомнения в том, что ФРС будет и дальше снижать базовую ставку. На ближайшем заседании 29-30 октября трейдеры ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. Однако на последнем в этом году декабрьском заседании, по мнению большинства аналитиков, ставка останется без изменений.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о заключении торгового соглашения продвигаются очень хорошо, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что стороны близки к тому, чтобы доработать "некоторые части" договора.