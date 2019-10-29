События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 октября
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (октябрь)
|0,5%
|0,5% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен /ИПЦ/ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,3% (факт)
|9:45
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь)
|0,2%
|0,4% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,2% (факт)
|12:50
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (август)
|2%
|2,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
|125,1
|127,4
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (сентябрь)
|1,6%
|0,5%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,45 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Обувь России — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|М.Видео — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Московская биржа — реестр для ВОСА (21.11.2019, досрочные перевыборы Ревизионной комиссии)
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|RUB
|РуссНефть — реестр для ВОСА (22.11.2019, в заочной форме, изменения в Устав)
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|RUB
|Акрон — СД (промежуточные див-ды)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191029/830470715.html