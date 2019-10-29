МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует 3 ноября начать первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Государственный нефтяной гигант работает над объявлением о предполагаемом размещении акций в это воскресенье", — говорится в сообщении.

Газета Financial Times 17 октября писала со ссылкой на источники, что Saudi Aramco отложила IPO, т.к. в планы компании вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру. Ранее газета сообщала, также со ссылкой на источники, что Aramco объявит о планах размещения 20 октября. Председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румайан в середине октября говорил, что IPO Saudi Aramco может пройти в октябре.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено еще в 2016 году. С тех пор дата размещения неоднократно откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.