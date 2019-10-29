МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,84%, до 6,59 доллара, "Лукойла" — дешевели на 1,29%, до 91,11 доллара, "Новатэка" — росли в цене на 0,81%, до 210,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,78%, до 7,7 доллара, бумаги "Газпром нефти" остались на уровне в 32,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,11%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,71%, до 14,98 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк" дешевели на 0,16% до 18,81 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,14%, до 27,74 доллара, "Северстали" — на 0,69%, до 13,82 доллара, НЛМК — дорожали на 1,72%, до 19,79 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшалась на 0,14%, до 11,1 доллара, "Ленты" увеличивались на 2,07% до 3,21 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,45%, до 4,41 доллара.