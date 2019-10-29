МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций после утренней неуверенной динамики в основных индексах перешел к устойчивому росту и поднимается на фоне отдельных корпоративных историй в нефтегазовом и финансовом секторе, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Также росту индексов способствует подъем в бумагах металлургов на ожиданиях возможного подписания документов первого этапа торгового соглашения США и Китая, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

Индекс Мосбиржи к 15.01 мск увеличивается на 0,72%, до 2877,56 пункта, индекс РТС — на 0,36%, до 1417,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт тем временем на 19 копеек, до 63,94 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 70,87 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,4%, до 60,7 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпрома" во вторник возглавляют список лидеров роста и дорожают на 3,8%, до 253,69 рубля, обновляя максимум с 5 июля.

"Газпром" вчера провел очередную встречу с Украиной по поводу заключения нового транзитного контракта, конкретных договоренностей стороны пока не достигли. Сегодня "Газпром" сообщил о завершении заполнения газопровода "Сила Сибири" газом, поставки газа в Китай, как и планировала компания, должны начаться 1 декабря 2019 года. В отличие от "Северного потока-2" запуск "Силы Сибири" идет по графику", — комментирует старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

"Бумаги ПАО "Газпром" отыгрывают данные об увеличении оценки прироста запасов газа "Газпрома" на арктическом шельфе на 1,5 миллиарда тонн условного топлива до 2023 года. Это лишь порядка 3% от текущих запасов компании, но задает тренд наращивания доли перспективного арктического сегмента в запасах компании", — также отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин.

Котировки "Роснефти" увеличиваются на 1,84%.

"Сегодня рынки отыгрывают позитивные ожидания в отношении предстоящих во вторник публикаций отчетности компаний нефтегазового сектора США. Тренд задала статистика BP, чистая прибыль которой существенно превысила прогнозы. Акции "Роснефти" выросли на информации о росте производственных показателей. Добыча ВР, приходящаяся на долю в "Роснефти", в январе-сентябре 2019 года составила 1,133 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки увеличившись на очень значительные 30,6% (г/г)", — поясняет Осин.

"BP в своей отчетности за третий квартал 2019 года сообщила, что ее доля в операционной прибыли "Роснефти" снизилась на 8% к аналогичному периоду годом ранее, при этом сама BP отчиталась об убытке. С учетом более высоких цен на нефть в прошлом году результаты "Роснефти" выглядят достаточно хорошими", — отмечает Лакейчук.

Акции компаний металлургического сектора позитивно реагируют на заявления о возможном подписании документов, оформляющих первый этап торгового соглашения США и Китая ранее намеченного на середину ноября срока, что может способствовать оживлению глобального спроса на стальной прокат, продолжает она.

К текущему моменту акции "Норникеля" дорожают на 0,82%, НЛМК — на 2,51%, "Русала" — на 0,23%, ММК – на 1,77%, "Северстали" – на 0,93%.

Также среди лидеров роста – акции ТМК (1,68%), "Московского кредитного банка" (1,08%), ВТБ (0,84%), МТС (0,71%), акции "Аэрофлота" (1,77%) и бумаги Сбербанка — в ожидании позитивных результатов по МСФО за третий квартал (префы на 1,03%, обыкновенные акции – на 1,16%).

Среди лидеров падения – акции "МРСК Волги" (-3,58%), %), "Лукойла" (-1,57%), префы "Ленэнерго" (-1,51%).

ПРОГНОЗЫ

"Преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи во вторник, риски связаны с отчетностью, выходящей в США, целевой диапазон закрытия сегодняшних торгов составляет 2800–2890 пунктов", — отмечает Осин.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили вверх от ближайших поддержек (2845 и 1410 пунктов), что дает игрокам на повышение некоторую надежду на возобновление роста, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Тем не менее краткосрочная перекупленность рынка сохраняется, что в случае ухудшения зарубежных настроений может спровоцировать фиксацию прибыли после резкого скачка наиболее ликвидных акций", — добавляет она.

Игорь Костырко из компании "Универ сбережения" ожидает, что индекс Мосбиржи до конца дня проведет торги в диапазоне 2845-2885 пунктов, а индекс РТС – в пределах 1405-1425 пунктов, поскольку рубль остается крепким даже несмотря на снижение нефтяных цен.

Сегодня на ход торгов могут повлиять данные индекса доверия потребителей в США, полагает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".