МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после публикации внутренних статданных, инвесторы также оценивают финансовые отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,02%, до 27086,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,45%, до 8288,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 3038,77 пункта.

Давление на американские индексы оказала статистика по по индексу доверия потребителей в США. Согласно данным аналитическом компании Conference Board, показатель в октябре опустился до 125,9 пункта с пересмотренного показателя сентября. При этом аналитики ожидали роста показателя с первоначального значения прошлого месяца.

Сдерживает падение индексов рост цен на акции General Motors (GM) и Pfizer. Бумаги компаний дорожают на 5,1% и 3,2% соответственно на фоне того, что показатели чистой прибыли компаний превзошли ожидания рынков. При этом GM сообщила, что "забастовки в США негативно отразились на продажах в стране в третьем квартале и на прогнозе финансовых результатов по итогам года".

Давление на индекс NASDAQ оказывает падение стоимости акций американского холдинга Alphabet. Бумаги дешевеют на 2,1%, после сообщения компании об уменьшении чистой прибыли в третьем квартале на 23%.

"Это небольшая коррекция после вчерашних торгов. Доходы компаний неплохие относительно прогнозов компаний по прибыли", — считает старший вице-президент R.J. O'Brien & Associates в Чикаго Джон Брейди (John Brady), чье мнение приводит агентство Рейтер.