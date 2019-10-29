МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник вечером на фоне роста оптимизма инвесторов относительно возможности скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 6,85 доллара, или на 0,46%, до 1488,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,55%, до 17,777 доллара за унцию.

Инвесторы более склонны к риску после сообщения о том, что Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут подписать первую часть торгового соглашения в ходе встречи 17 ноября на "полях" саммита АТЭС в Чили. Саммит АТЭС пройдет в Сантьяго 16-17 ноября.

"Торговые переговоры — непредсказуемые. Из развитие не раз разочаровывало инвесторов, и это может повториться снова", — отметила аналитик рынка CMC Markets Маргарет Янг Ян (Margaret Yang Yan), добавив, что на рынке преобладают рисковые настроения, которые делают его уязвимым.

Инвесторы также ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, которое будет оглашено завтра, 30 октября. По данным CME Group, около 97,3% аналитиков ожидают, что в октябре регулятор в третий раз подряд понизит ставку — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.

Аналитик SMC India Сандип Джун (Sandeep Joon) отметил, что снижение процентной ставки больше не оказывает сильного влияния на котировки золота, так как "рынок уже обесценил снижение на 25 базисных пунктов". Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, которое влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на спросе на металл.