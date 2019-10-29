МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро и стабилен к иене во вторник вечером, инвесторы ожидают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, на которой регулятор может вновь понизить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару рос до 1,111 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 108,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 97,69 пункта.

Двухдневное заседание ФРС запланировано на 29-30 октября, согласно данным CME Group, около 97% аналитиков прогнозируют снижение ставки на 0,25 процентного пункта с текущей отметки в 1,75-2%. При этом около 77% экспертов ожидают показатель на уровне в 1,5-1,75% по итогам встречи декабря, таким образом, ожидаемое снижение ставки в октябре может стать последним в текущем году.

"Мы ожидаем "голубиной" реакции, что может поддержать доллар", — цитирует агентство Рейтер мнение главы североамериканского подразделения по валютной стратегии TD Securities Марка МакКомика (Mark McComick), который комментирует ожидания трейдеров относительно прогнозов регулятора по монетарной политике.

Несколько сдерживает доллар слабая статистика по США. Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в октябре опустился до 125,9 пункта с пересмотренного показателя сентября в 126,3 пункта, хотя аналитики ожидали рост показателя до 128 пунктов с первоначального значения сентября в 125,1 пункта.