МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился на фоне ощутимого роста акций, имеющих большой вес в расчете основных биржевых индексов.

Негативный внешний фон не смог компенсировать рост российских ценных бумаг, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,04%, до 2886,48 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,86%, до 1424,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок во вторник вырос, несмотря на преобладание негативных внешних сигналов.

Так. рынок нефти второй день подряд снижается (-0,5%, до 61,24 доллара за баррель сорта Brent). "Черное золото" дешевеет перед выходом американской еженедельной статистики по динамике запасов энергоресурсов в стране, а также на фоне сомнений инвесторов по поводу эффективности усилий ОПЕК+ в поддержании цен.

Западные фондовые также не давали сигналов роста, демонстрируя разнонаправленную динамику на фоне противоречивой макроэкономической отчетности.

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ ПОТЯНУЛИ РЫНОК ВВЕРХ

В лидерах роста цены на рынке РФ оказались акции "Газпрома" (+3,6%), подорожавшие на сообщениях, что компания завершила заполнение газом крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе города Благовещенска. Линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

Акции "Роснефти" (+1,9%) выросли на новостях о росте производственных показателей ВР. Добыча британской компании, приходящаяся на долю в "Роснефти", в январе-сентябре 2019 года составила 1,133 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на очень значительные 30,6% (в годовом исчислении), отметил Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Наконец, акции еще одного "тяжеловеса" — Сбербанка (+1,3%) подорожали на фоне сообщений о том, что банк подписал необязывающее соглашение о покупке у Газпромбанка доли в совладельце Mail.ru Group, обязывающее планируется заключить до конца года.

Также подорожали бумаги ТМК (+7,3%) — в начале 2020 года производитель стальных труб планирует пересмотреть свою дивидендную политику, говорят аналитики. Выросли акции НЛМК (+3,8%), ММК (+3,1%), "Северстали" (+2%), АФК "Система" (+3%). Подешевели корректировавшиеся акции "Лукойла" (-1,6%), "Распадской" (-1,6%), "Мосэнерго" (-0,5%), ПИКа (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду ключевым событием для рынков будет заседание ФРС и ее решение по ставке, полагает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"ФРС понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Само снижение для участников рынка неожиданностью не станет, куда важнее, намекнет ли Федрезерв на паузу в смягчении монетарной политики. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду может колебаться в диапазоне 2870-2905 пунктов", — добавил он.

Динамика индекса Мосбиржи в течение завтрашних торгов должна быть не слишком динамичной, а диапазон колебаний, скорее всего, составит 2855-2890 пунктов, оценил Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".