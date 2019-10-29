МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись преимущественно снижением на сохранении неопределенности относительно процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,34%, до 7306,26 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,17%, до 5740,14 пункта, немецкий DAX опустился на 0,02%, до 12939,62 пункта.

Участники торгов ожидают новостей относительно Brexit. Накануне палата общин британского парламента отказалась поддержать предложение премьера Бориса Джонсона о проведении в стране внеочередных выборов. После поражения на голосовании он заявил, что правительство представит новый "краткий" законопроект о выборах, который для принятия не потребует двух третей голосов палаты.

"Рынки Европы в основном в минусе, так как оптимизм, возникший на фоне отсрочки Brexit, сменился настороженностью относительно возможности проведения всеобщих выборов в Великобритании", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Дополнительное давление на британский индекс оказало падение цен на акции нефтегазовой компании BP. Бумаги подешевели на 3,8% после того, как компания сообщила о получении в третьем квартале чистого убытка, в то время как в прошлом году BP сообщала о чистой прибыли в аналогичном периоде.

Инвесторы также ожидают статданные по инфляции в Германии в октябре. Аналитики прогнозируют замедление годового показателя до 1,1%, что оказало давление на немецкий DAX.