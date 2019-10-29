МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижается против доллара и евро в рамках коррекции после двух дней роста.

Завершение налогового периода и приближение заседания ФРС понизили спрос на рублевую ликвидность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.00 мск повышался на 17 копеек, до 63,92 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 70,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ДВУХДНЕВНЫЙ РОСТ

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции после двухдневного роста.

Поводом для слабости рубля стало снижение продаж валютной экспортной выручки после уплаты октябрьских налогов, фиксация прибыли на рынке рублевого госдолга перед заседанием ФРС, а также снижение курсов ряда валют развивающихся рынков, говорят аналитики BCS Global Markets.

Внешний фон сигнализировал о снижении аппетита к риску. Так. рынок нефти второй день подряд снижается (-0,1%, до 61,52 доллара за баррель сорта Brent). "Черное золото" дешевеет перед выходом американской еженедельной статистики по динамике запасов энергоресурсов в стране, а также на фоне сомнений инвесторов по поводу эффективности усилий ОПЕК+ в поддержании цен.

Западные фондовые площадки также не давали сигналов роста, демонстрируя разнонаправленную динамику на фоне противоречивой макроэкономической отчетности.

В итоге доллар и евро повышаются вечером на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду колебания курса рубля, как и других рисковых активов, будет во многом зависеть от итогов заседания Федрезерва США, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Если американский регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта и воздержится от жестких комментариев в отношении вектора будущего движения ставки, то рубль может реализовать попытку временного укрепления в диапазон 63-63,4 рубля за доллар. Если представители монетарных властей просигнализируют рынкам о необходимости значительной по времени паузы в дальнейшем процессе смягчения монетарных условий, то рыночный оптимизм может скорректироваться, что отразится в движении курса доллара к уровням 64,4-65,2 рубля", — добавил он.

ФРС, вероятно, снизит ставку на 25 базисных пунктов, и это уже заложено в цены, однако при наличии неблагоприятных факторов в виде снижения стоимости нефти курс доллара может превысить отметку 64 рубля, оценила Елена Чижевская из РФИ банка. Ожидаемый торговый диапазон на среду составляет 63,7-64,1 рубля за доллар и 70,8-71,2 рубля за евро, оценила она.