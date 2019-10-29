МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении 81,81% голосующих акций банка "Уралсиб", говорится в материалах ведомства.

"В ФАС России 22.10.2019 поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению … 81,8092% голосующих акций публичного акционерного общества "Банк Уралсиб", — говорится в документе. При этом не указывается, кто подавал ходатайство.

Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения. В рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица могут представить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции этой сделки.

В сентябре ФАС получила ходатайство на проведение сделки по приобретению прав, позволяющих определять условия работы банка "Уралсиб". Покупатель прав тогда не указывался. При этом приобретение должно осуществляться на основании договора доверительного управления 81,8092% голосующих акций. Именно таким пакетом владел погибший акционер банка Владимир Коган, занимавший пост председателя набсовета банка. В банке поясняли РИА Новости, что подача ходатайства в ФАС РФ на доверительное управление 82% акций банка "Уралсиб" является технической процедурой в рамках организации управления активами до определения наследователей.

"Уралсиб" в июне сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".