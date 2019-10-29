ПАРИЖ, 29 окт /ПРАЙМ/. Французские банки не торопятся пересматривать свои подходы к финансированию российских клиентов, в том числе из-за санкций со стороны США и ЕС, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Определенная стигма есть у французских банков, работающих на российском рынке, они не торопятся пересматривать подходы к финансированию российских клиентов. Здесь понятны опасения с американскими санкциями, которые носят экстерриториальный характер, и с сохранением определенных санкций со стороны Европы", — сказал Орешкин.

При этом, по его словам, экономические власти Франции заявляют о готовности обсуждать любые вопросы, в том числе в финансовой сфере.

Глава Минэкономразвития отметил, что очередное заседание СЕФИК пройдет в Москве 10 декабря.

"Я думаю, обсуждению этих вопросов в Москве, когда мы соберемся в декабре, мы посвятим тоже отдельное внимание. Потому что здесь нужно выводить эту историю на качественно новый уровень. Потому что возможности для этого есть, желание французского правительства мы видим, осталось реализовать эти намерения на практике", — добавил Орешкин.