МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Американская социальная сеть Facebook обвинила израильскую компанию NSO Group Technologies во взломе более тысячи аккаунтов пользователей WhatsApp, говорится в иске, предъявленном компанией Facebook, размещенном на сайте районного суда США в Калифорнии.

"Обвиняемые предприняли ряд шагов для взлома целевых устройств, используя без получения разрешения серверы WhatsApp", — заявляет компания в документе. Отмечается, что целевыми пользователями были адвокаты, чиновники, дипломаты и другие высокопоставленные лица.

В документе также говорится, что хакерской атаке подверглись 1,4 тысячи устройств в период с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

В мае текущего года газета Financial Times со ссылкой на WhatsАpp и экспертов написала, что уязвимость в приложении WhatsApp позволила злоумышленникам внедрять шпионские программы на телефоны с помощью звонков на них через приложение. По данным газеты, вредоносное ПО было разработано израильской компанией NSO, которая разрабатывает ПО для спецслужб.