ВАШИНГТОН, 29 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали умеренное снижение, которое стало результатом публикации внутренних статданных, инвесторы также оценивают финансовые отчетности компаний, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.02 по Нью-Йорку (23.02 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,07%, до 27070,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 8276,852 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3036,77 пункта.

Давление на американские индексы оказала статистика по индексу доверия потребителей в США. Согласно данным аналитическом компании Conference Board, он опустился в октябре до 125,9 пункта с пересмотренного показателя сентября. При этом аналитики ожидали роста показателя.

При этом падение индексов сдерживают ожидания инвесторов, что ставка ФРС США с высокой долей вероятности будет в очередной раз понижена.

Очередное заседание Федеральной резервной системы запланировано на 29-30 октября. По данным CME Group, около 95% аналитиков ожидают, что в октябре регулятор в третий раз подряд понизит ставку — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.