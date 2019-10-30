МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торговой сессии среды, — к вечеру игроки рынка ждут решения ФРС США по базовой ставке и комментариев регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 3 копейки — до 63,92 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 71,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,8% — до 61,07 доллара за баррель сорта Brent.