События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 октября
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь)
|1,8%
|9,1% (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|7,3%
|5,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2019)
|0,6%
|0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2019)
|1,6%
|1,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2019)
|0,4%
|0,4% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,3%
|0,3% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь)
|0,2%
|0,4% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,2% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь)
|0%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (октябрь)
|-10 тыс
|2 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (октябрь)
|5,0%
|5,0%
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,9%
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|14:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,0%
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|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
|135 тыс
|120 тыс
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|2,0%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|2,6%
|1,9%
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
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|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
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|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|18:15
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады
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|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,699 млн барр
|0,729 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,506 млн барр
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|20:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Сабины Лаутеншлэгер
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|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2%
|1,8%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 9м/3кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20191030/830477702.html