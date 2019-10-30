МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 1,8% 9,1% (факт)
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 7,3% 5,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2019) 0,6% 0,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2019) 1,6% 1,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2019) 0,4% 0,4% (факт)
9:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,3% 0,3% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 0,2% 0,4% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (октябрь) -0,2% 0,2% (факт)
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (сентябрь) 0% 0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,1% 0,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 0,2% 0,2%
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (октябрь) -10 тыс 2 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (октябрь) 5,0% 5,0%
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,9%

 

 
14:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,0%

 

 
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь) 135 тыс 120 тыс
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 2,0% 1,7%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019) 2,6% 1,9%
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 1,75% 1,75%
18:15 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады

 

 

 

 
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,699 млн барр 0,729 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,506 млн барр

 

 
20:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Сабины Лаутеншлэгер

 

 

 

 
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2% 1,8%

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Новатэк — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 9м/3кв2019

 

 

 

 