Мосбиржа с 5 ноября снизит стандартный лот евробондов до одной бумаги
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 5 ноября снижает размер стандартного лота во всех режимах торгов до одной ценной бумаги для 18 выпусков еврооблигаций, сообщается на сайте торговой площадки.
Ранее размер одного лота в зависимости от выпуска составлял от 10 до 200 бумаг.
"Предлагаемое решение сделает эти инструменты более доступными для розничных инвесторов и расширит возможности для их участия в данном сегменте рынка", — говорится в сообщении.
Торги корпоративными еврооблигациями на Мосбирже начались 14 октября 2014 года. Всего на Мосбирже торгуется 109 выпусков корпоративных еврооблигаций 19 эмитентов, а также 14 выпусков еврооблигаций Минфина России.
https://1prime.ru/Financial_market/20191030/830477914.html