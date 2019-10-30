МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 5 ноября снижает размер стандартного лота во всех режимах торгов до одной ценной бумаги для 18 выпусков еврооблигаций, сообщается на сайте торговой площадки.

Ранее размер одного лота в зависимости от выпуска составлял от 10 до 200 бумаг.

"Предлагаемое решение сделает эти инструменты более доступными для розничных инвесторов и расширит возможности для их участия в данном сегменте рынка", — говорится в сообщении.

Торги корпоративными еврооблигациями на Мосбирже начались 14 октября 2014 года. Всего на Мосбирже торгуется 109 выпусков корпоративных еврооблигаций 19 эмитентов, а также 14 выпусков еврооблигаций Минфина России.