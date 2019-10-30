МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов среды на фоне обеспокоенности вокруг перспектив торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 2939,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,86%, до 1628,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,4%, до 26667,71 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,59%, до 2080,27 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 6689,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,57%, до 22843,12 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили 16-17 ноября. Однако, по словам неназванного представителя администрации США, это не означает, что соглашение "потерпит провал".

Кроме того, мировые инвесторы ждут итогов заседания ФРС США, которые будут объявлены позднее в среду. Аналитики склоняются к тому, что регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%.

Стратег Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что торги были ограничены узким диапазоном, поскольку "инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США".