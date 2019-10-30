МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" обновили 11-летний максимум, превысив 256,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.23 мск акции газовой компании дорожали на 1,5%, до 257 рублей, таких высоких цен не отмечалось с лета 2008 года.

Накануне акции отреагировали ростом на 3,6% на сообщения, что компания завершила заполнение газом крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России — газопровода "Сила Сибири".