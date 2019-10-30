МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в среду умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне роста фондового рынка РФ и планируемого размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), поддерживающих спрос на рублевую ликвидность, отмечают эксперты.

При этом в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США рыночная активность остается низкой, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.36 мск снижается на 14 копеек, до 63,81 рубля, курс евро — на 11 копеек, 70,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В НЕБОЛЬШОМ ПЛЮСЕ

Рубль умеренно повышается к доллару и евро. Внешний фон не дает четких сигналов для движения курса. Так, рынок нефти третий день подряд снижается (-0,6%, до 61,3 доллара за баррель сорта Brent). "Черное золото" дешевеет на фоне возможной отсрочки заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Помимо внешнеторговой напряженности, на стоимость нефти оказала влияние статистика Американского института нефти (API) об увеличении её запасов в США. Ранее в среду API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 октября выросли на 592 тысячи баррелей.

В то же время российский рынок акций продолжает расти, обновляя исторический максимум выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Это сигнализирует о сохранении спроса на рублевые активы. Наконец, ощущается спрос на рублевую ликвидность перед очередным размещением минфином РФ ОФЗ.

Ожидание сегодняшнего заседания ФРС может сохранить интригу и удержать покупателей ОФЗ от "агрессивных" заявок, но это вряд ли помешает разместить полный объем бумаг с фиксированной доходностью (на 20 миллиардов рублей по номиналу) и на 10-15 миллиардов ОФЗ с привязкой к RUONIA, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

В итоге доллар и евро снижаются днем на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ключевое влияние на рубль сегодня будут оказывать внешние факторы, и в первую очередь исход заседания ФРС, считает Татьяна Евдокимова из Нордеа-банка.

"Мы видим риски умеренного ослабления (до отметок выше 64 рублей за доллар) позиций рубля по итогам заседания ФРС. Риски роста евро против рубля остаются невысокими, так как данные по инфляции в Германии с большей вероятностью вновь разочаруют участников рынка. После уплаты налога на прибыль в начале текущей недели рубль лишился внутреннего источника поддержки", — указывает она.

На сегодняшний день ситуация на рынках капитала, нефти, а также макроэкономическая ситуация складываются весьма благоприятно для российской национальной валюты, в свою очередь считает старший вице-президент "Московского кредитного банка" Эрик де Бошам.

"Последовавший за снижением ключевой ставки Банком России рост спроса на российские ОФЗ со стороны иностранных инвесторов поддержал рубль в конце октября, в следующем месяце такую поддержку рублю может оказать рост потребительской активности россиян: на фоне снижения инфляции и роста реально располагаемых доходов населения вероятен рост расходов населения в преддверии Нового года. Полагаю, перечисленные факторы могут повлечь некоторое укрепление рубля в ноябре до уровня: 62,5-63 рубля за доллар и 69,5-70 рубля за евро", — оценил он.