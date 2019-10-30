МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -1,2% 0,4%
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) -1,1% 0,5%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь) 0,2%

 

 
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь) 53,1

 

 
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 49,8 49,8
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь) 53,7

 

 
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке -0,1%

 

 
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,5% 0,2%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,3%

 

 
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,4%

 

 
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,4% 0,4%
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,6% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1% 1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,8% 0,7%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 1,2% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,2% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь) 7,4% 7,4%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 1,8% 1,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2019) 0,6% 0,7%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 212 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь) 0,2%

 

 
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь) 1,4

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (август) 0,2% 0,2%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь) -1,8%

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь) 47,1 48

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.10) 537,2 млрд долл (на 18.10)

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ММК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский Никель — операционные результаты за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 07.10.2019, в заочной форме, о добровольной ликвидации ПАО, о порядке и сроке ликвидации и назначении ликвидационной комиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — СД (о позиции по продолжению реализации бизнес-проекта "Разработка Тагульского месторождения")

 

 

 

 

 

 

 RUB Уралкалий — реестр для ВОСА (04.12.2019, о реорганизации ПАО в форме присоединения АО "Уралкалий-Технология", об уменьшении УК и утверждении устава в новой редакции)

 

 

 

 