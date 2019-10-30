События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 октября
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-1,2%
|0,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|-1,1%
|0,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь)
|53,1
|
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|49,8
|49,8
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь)
|53,7
|
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
|
|
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке
|-0,1%
|
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|
|
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,3%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,4%
|
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,4%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
|
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,6%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,8%
|0,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|1,2%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,2%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (сентябрь)
|7,4%
|7,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|1,8%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (3кв2019)
|0,6%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|212 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сентябрь)
|1,4
|
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (август)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (сентябрь)
|-1,8%
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь)
|47,1
|48
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.10)
|537,2 млрд долл (на 18.10)
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 9м/3кв2019
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|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
|
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
|
|
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|RUB
|ГМК Норильский Никель — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Детский мир — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 07.10.2019, в заочной форме, о добровольной ликвидации ПАО, о порядке и сроке ликвидации и назначении ликвидационной комиссии)
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|RUB
|Роснефть — СД (о позиции по продолжению реализации бизнес-проекта "Разработка Тагульского месторождения")
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|RUB
|Уралкалий — реестр для ВОСА (04.12.2019, о реорганизации ПАО в форме присоединения АО "Уралкалий-Технология", об уменьшении УК и утверждении устава в новой редакции)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191030/830480866.html