МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций бьет новые исторические рекорды на корпоративных историях, в лидерах роста — акции "Газпрома", обновившие максимум за 11 лет, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.09 мск увеличивается на 0,87%, до 2911,56 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1434,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 5 копеек, до 63,91 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 70,98 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, до 61,3 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российские фондовые индексы вышли в плюс во многом благодаря повышению акций "Газпрома", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Котировки корпорации обновили 11-летний максимум. К текущему моменту акции газовой компании дорожают на 2,61%, но в ходе торгов акции газового гиганта поднимались в цене на 4,8%, до 265,26 рубля — таких высоких цен не отмечалось с лета 2008 года.

"Непосредственным поводом для роста акций ПАО "Газпром" служит информация о том, что концерн полностью завершил заполнение экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", — отмечает Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

Кроме того, котировки получили дополнительный импульс после появления сообщения Энергетического агентства Дании (DEA) о том, что страна выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои воды.

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) обновили максимум с мая, подскочив на 40% на новостях об оферте миноритариям с солидной премией к рынку.

Также в лидерах роста – малоликвидные акции компании "Глобалтрак менеджмент" (19%), акции ОВК (5,78%), "Алросы" (3,24%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,61%), акции ПИКа (1,92%), "Русала" (1,53%), банка "Санкт-Петербург" (1,44%), Polymetal (1,23%), депозитарные расписки X5 (1.23%) и акции ОГК-2 (1,21%).

Среди лидеров падения – бумаги "Сургутнефтегаза" (префы дешевеют на 2,27%, обыкновенные акции – на 2,57%), префы "Ленэнерго" (-1,9%), акции "Русснефти" (-1,42%), "МРСК Волги" (-1,15%) и акции НЛМК (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии смогли выйти из минуса и зафиксировали новые пики: по индексу Мосбиржи — исторический максимум, по индексу РТС — максимум с января 2014 года соответственно, отмечает Кожухова.

"Повышение на российском рынке во многом происходит благодаря корпоративным историям. Резкий рост отдельных акций, однако, как это произошло недавно с "Сургутнефтегазом" и "Лукойлом", может вскоре смениться их коррекцией, особенно с учетом аналогичных рисков за рубежом", — добавляет она.

С технической точки зрения бумаги "Газпрома" находятся на весьма опасных высотах, покупать на краткосрочную перспективу достаточно рискованно, а вот сохранять уже открытые по-прежнему актуально, считает Кожухова.

"Ближайшее важное сопротивление расположено на отметке 266 рублей – неспособность его пробоя может привести к откату бумаг в район 256 рублей, а далее – к 239-247 рублям. Закрепление выше 266 рублей открывает перспективы роста к 277 рублям", — подсчитала аналитик.

Главное событие состоится уже после закрытия торгов в РФ в 21.00 по московскому времени — будет опубликовано решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно величины учётной ставки, а в 21.30 мск состоится пресс-конференция председателя Федрезерва, добавляет Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В связи с набором таких важных событий, с учетом положительного внешнего фона индекс Мосбиржи будет торговаться с небольшим повышением и реагировать на выход отчетности, если цифры будут сильно отличаться от консенсус-прогноза. Основное движение на рынке логично ожидать завтра после комментариев председателя ФРС о будущей денежно-кредитной политике", — заключает он.