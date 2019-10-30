МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо снижаются в среду после публикации статистики по ВВП страны, инвесторы также ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,05%, до 27058,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 8269,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3033,7 пункта.

Давление на индексы оказывает статистика по ВВП США. Несмотря на то, что показатель, по первой оценке, в третьем квартале вырос на 1,9%, инвесторы обратили внимание на то, что реальные темпы роста потребительских расходов в отчетном периоде замедлились до 2,9% с 4,6% кварталом ранее.

Инвесторы также ожидают решения ФРС по ставке, которое будет принято позднее в среду. По данным CME Group, 99,5% экспертов ожидают снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 1,75-2%. При этом 73,8% экспертов ожидают, что на следующем декабрьском заседании ставка будет сохранена на уровне в 1,5-1,75%. Таким образом, октябрьское снижение ставки может стать последним в году.

"Конечно, снижение ставки сильно влияет на рынок. Большинство ищет какой-то намек, который, вероятно, будет", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Акции General Electric (GE) дорожают на 9,5% после публикации финансового отчета компании. Так, в третьем квартале скорректированная прибыль GE на акцию составила 0,15 доллара, что оказалось выше прогноза в 0,11 доллара.