МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Курс доллара слабо меняется к евро и иене перед объявлением решения Федрезерва по ставке, трейдеры обращают внимание также на сильную статистику по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1122 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,111 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,84 иены за доллар против уровня прошлого закрытия в 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 97,68 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в среду объявит своё решение по ключевой ставке. Аналитики прогнозируют, что регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. По данным CME Group, такого шага от ФРС ожидают более 99% аналитиков. По итогам встречи в декабре 74% экспертов ожидают, что ставка будет на уровне в 1,5-1,75%, а 26% — на уровне в 1,25-1,5%.

Трейдеры обращают внимание на сильную статистику по экономике страны. Ранее минторговли США сообщило, что в третьем квартале рост ВВП в стране составил, по первой оценке, 1,9%, хотя ожидалось замедление роста до 1,6% с уровня второго квартала в 2%.

Рост показателей по экономике оказался более слабым, но всё равно довольно устойчивым в контексте того, что происходит в других странах, считает валютный стратег Wells Fargo Эрик Нильсен (Erik Nelson), чьё мнение приводит агентство Рейтер.