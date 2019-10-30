МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером перешел к снижению против доллара и евро на фоне усиления падения котировок нефти, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск повышается на 10 копеек, до 64,05 рубля, курс евро — на 18 копеек, 71,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

Давление на рубль поддерживается сползанием рынка нефти третий день подряд. В среду вечером цена снижается — на 1,3%, до 60,8 доллара за баррель сорта Brent. "Черное золото" дешевеет на фоне еженедельных данных минэнерго США об увеличении его запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей при ожиданиях экспертами роста всего на 0,5 миллиона. Неопределенность позиции ФРС относительно денежно-кредитной политики поддерживает давление на рубль, говорят трейдеры.

Рубль таким образом растерял весь дневной рост, наблюдавшийся в то время, как минфин РФ на двух аукционах разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 53,3 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 93,4 миллиарда, что сигнализирует о сохраняющемся спроса на рублевый долг и оказало поддержку нацвалюте. В итоге доллар и евро повышаются на 0,15-0,25%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

В рамках сценария, при котором Федрезерв снизит ставку и откажется от заявлений о "жесткой" паузе в смягчении своей политики, рынки смогут продолжить свой рост, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "В этом случае концентрация внимания снова переместится в торговую плоскость, где рыночный оптимизм, возможно, смогут поддержать шаги к торговому компромиссу США и Китая. Ожидаем, что итоги заседания в среду определят курс на четверг в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар", — добавил он.

Завтра торговля пройдет в диапазоне 63,8-64,2 рубля за доллар, евро будет торговаться около 71 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо-банка. "Динамика всей группы валют EM, в том числе рубля, сейчас будет зависеть от итогов заседания Федрезерва. Кроме того, спрос на рубль будет снижаться с каждым днём на фоне завершения октябрьских налоговых платежей. На этом фоне влияние внешних факторов становится ещё более выраженным", — заключил он.