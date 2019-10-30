МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам среды вырос по основным индексам, несмотря на значительное падение нефтяных котировок после публикации еженедельных данных минэнерго США о запасах этого сырья, а в течение дня даже поставил новый исторический рекорд по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,85%, до 2911,15 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1431,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.28 мск растёт на 8 копеек, до 64,03 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 71,21 рубля, также следует из динамики на Московской бирже.

"Четверг стал днем покорения еще одного исторического максимума на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил уровень в 2900 пунктов и дотянулся до отметки 2913,48", — прокомментировал итоги торгов Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

В целом настроения дня на рынке характеризуются чуткостью к новостному фону, в частности, что касается торговых переговоров США и Китая, а также ожиданий заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, добавляет он.

При этом не сказалась негативно на торгах динамика нефтяного рынка. Текущий декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает почти на 2% — до 60,4 доллара за баррель. Согласно данным минэнерго США, вышедшим под вечер, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей, при ожиданиях экспертами роста всего на 0,5 миллиона.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Динамика торгов была неоднородной, основной рост обеспечили тяжеловесные акции "Газпрома", обновившие максимумы с августа 2008 года", — отмечает Бахтин.

Котировки компании поднимались в ходе торгов на 4,8%,до 265,26 рубля, а к закрытию показали прирост на 3,36%. К новому максимуму с лета 2008 года они смогли подняться после появления сообщения Энергетического агентства Дании (DEA) о том, что страна выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" через свои территориальные воды.

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) обновили максимум с мая, подскочив почти на 40% — до 181,2 рубля — на новостях об оферте миноритариям с солидной премией к рынку. После достижения максимума котировки остались на установленном уровне, не меняя динамики.

Также в лидерах роста сегодня оказались малоликвидные акции компании "Глобалтрак менеджмент" (19,63%), акции эмитента "Сафмар финансовые инвестиции" (5,52%), ОВК (4,27%), "Алросы" (4,13%), обыкновенные акции "Башнефти" (2,98%), а также депозитарные расписки X5 (2,12%), акции "Русала" (1,94%), ПИКа (1,83%), Polymetal (1,65%) и "Норникеля" (1,36%).

Среди лидеров падения – акции "МРСК Центра и Приволжья" (-7,24%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились в цене на 0,99%, обыкновенные акции – на 2,58%), акции "МРСК Волги" (-2,48%), НЛМК (-1,32%), "Фосагро" (-1,22%), префы "Ленэнерго" (-1,12%) и акции ММК (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ

"Ситуация на рынке может кардинально поменяться уже завтра. Сегодня вечером ФРС огласит очередное решение по ставке. Снижение ставки американским регулятором уже заложено в котировки большинства активов, а основным драйвером в конце недели станут комментарии, сопутствующие данному решению. Если они будут достаточно жесткими, не дающими надежд на продолжение цикла снижения ставки, то по рынкам может прокатиться волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет, как минимум, к коррекции", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Если же рынок получит "голубиные" комментарии, игроки могут начать закладывать в цены активов еще одно снижение ставки на горизонте ближайшего квартала, что поддержит высокорисковые активы и поспособствует установке нашим рынком новых исторических максимумов", — добавляет он.

"Несмотря на то, что сюрпризов от Федрезерва в части ставки никто не ждет – регулятор убавит ее на 25 б.п. – существенное влияния на риск-аппетиты четверга будет иметь риторика, которой ФРС сопроводит свое решение. В этой связи реакция рынков на снижение ставки может быть сдержанной", — считает в свою очередь Бахтин.

Завтра выйдет несколько важных макроэкономических показателей – октябрьский индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) Китая, объем розничных продаж Германии в сентябре, предварительная оценка ВВП еврозоны, а также недельный показатель изменения числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США, напоминает эксперт. В России Сбербанк и ММК опубликуют финансовые результаты по МСФО, а "Норильский никель" и "Фосагро" представят свои операционные результаты, добавляет он.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи в четверг будет находиться в диапазоне 2880-2915 пунктов.