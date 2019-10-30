МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Курс рубля отреагировал снижением примерно на 5 копеек к доллару на ожидаемое большинством экспертов решение Федеральной резервной системы (ФРС) США понизить базовую ставку на 0,25 п.п. — до 1,5-1,75% годовых, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.06 мск среды растёт на 10 копеек, до 64,05 рубля.

Курс евро увеличивается на 12 копеек, до 71,15 рубля, также следует из данных Московской биржи.

До объявления решения ФРС в 21.00 мск курс рубля терял порядка 4 копеек к доллару и 10 копеек к евро относительно уровня предыдущего закрытия.