МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает дать равные возможности профучастникам и страховым компаниям проводить тестирование покупателей структурных продуктов со 100%-ой защитой капитала, сказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Нам нельзя допустить арбитража между структурными продуктами, предлагаемыми разными индустриями. С этим мы уже столкнулись. И в этом смысле, например, ИСЖ (инвестиционное страхование жизни – ред.) является типичным структурным продуктом, который не должен иметь преимуществ перед иными структурными продуктами, предлагаемыми индустрией фондового рынка", — сказал он на конференции Московской биржи и "Сбербанк Управление Активами".

Госдума в мае приняла в первом чтении законопроект о категоризации инвесторов — физлиц на рынке ценных бумаг брокерами и другими участниками финрынка. В начале недели Банк России разослал участникам финансового рынка презентацию законопроекта с новыми уточнениями (имеется в распоряжении РИА Новости). В ней, в частности указывается, что закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года. В презентации, в частности, отмечается, что только после тестирования на понимание производного финансового инструмента неквалифицированный инвестор может совершить сделку.

Страховщики опасались, что под такое регулирование подпадут договоры страхования жизни. При этом во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) допустили, что такие ограничения в виде исключения могут распространяться на те договоры ИСЖ, которые не гарантируют возврата всех 100% вложенного капитала.

Однако ранее в октябре в кулуарах форума финансовых инноваций Finopolis 2019 первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил журналистам, что никакие продукты страхования жизни не должны подпадать под закон о категоризации инвесторов, однако чтобы оформить договор на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) на срок более пяти лет или без защиты капитала, придется пройти тестирование на знание этого продукта.

"Если речь будет идти об освобождении от тестирования ИСЖ, обеспечивающих 100% защиты капитала, то мы хотели бы чтобы точно также был доступ без тестирования у любых других финансовых инструментов – структурных продуктов со 100%-ой защитой капитала. Более правильным решением мы считаем тестирование для всех структурных продуктов, стало быть, и для ИСЖ тоже", — резюмировал Тимофеев.