МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Курс доллара ускорил удорожание по отношению к иене и перешёл к росту к евро после объявления решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 29-30 октября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск.

По состоянию на 21.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,1107 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,111 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,87 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,06%, до 97,75 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,1116 доллара, доллар дорожал к иене до 108,91 иены за доллар.