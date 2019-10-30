ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА новости. Ведущие американские фондовые индексы закончили торговую сессию в среду в "зеленой зоне" из-за позитива по решению Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки, следует из данных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 27061,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,22%, до 8258,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3032,9 пункта.

После индексы перешли к уверенному росту. На закрытии торгов 16-00 по Нью-Йорку (23 мск) промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45%, до 27193,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,31%, до 8302,758 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,30%, до 3045,91 пункта.

ФРС по итогам заседания в среду ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых, сообщив об этом в 21.00 мск. Это совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных РИА Новости.