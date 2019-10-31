ПЕКИН, 31 окт /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в октябре резко замедлился до 52,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления.

Показатель оказался значительно хуже, чем в сентябре, когда индекс остановился на отметке в 53,7 пункта. Вместе с тем он все еще выше психологической отметки в 50 пунктов. Аналитики прогнозировали замедление PMI в услугах до 53,6 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.