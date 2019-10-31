МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook за девять месяцев 2019 года сократилась на 27% в годовом выражении — до 11,136 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,87 доллара против 5,2 доллара по итогам января-сентября 2018 года. В то же время выручка социальной сети составила 49,615 миллиарда долларов, что на 27% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 6,091 миллиарда долларов, увеличившись на 18,6% в годовом выражении. Разводненная прибыль по итогам отчетного периода составила 2,12 доллара на акцию против 1,76 доллара годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 28,6% — до 17,652 миллиарда долларов. Аналитики ожидали значения прибыли на акцию на уровне 1,9 доллара, а выручки — 17,36 миллиарда долларов.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 17,383 миллиарда долларов, что на 28% превосходит показатель третьего квартала 2018 года. Доля выручки от мобильной рекламы выросла до 94% от всех рекламных доходов с 92% в аналогичном периоде прошлого года.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в сентябре 2019 года увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 1,62 миллиарда человек. Среднее число активных пользователей в месяц за сентябрь выросло в годовом выражении на 8% — до 2,45 миллиарда. Кроме того, компания подсчитала, что примерно 2,2 миллиарда человек сейчас используют сервисы компании (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) в среднем каждый день, и около 2,8 миллиарда человек пользуются хотя бы одной из услуг каждый месяц.

"Для нас это был хороший квартал, и наше сообщество и бизнес продолжают расти. Мы сосредоточены на достижении прогресса в решении основных социальных проблем и создании нового опыта, который улучшает жизнь людей во всем мире", — заявил в своем комментарии к отчету основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Акции компании на электронных торгах после закрытия основной торговой сессии подорожали почти на 4,5%.