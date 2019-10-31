МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне решений ФРС США и Банка Японии по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 2936,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1626,14 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,36% — до 22927,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,06%, до 26949,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,08%, до 2101,7 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,47% — до 6657,9 пункта.

В четверг трейдеры отыгрывают новости из США, где ведущие фондовые индексы закончили торговую сессию среды в зеленой зоне после ожидаемого очередного снижения базовой ставки ФРС США до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых.

"Японский рынок акций восстанавливается после роста на рынках США", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков Okasan Online Securities.

Кроме того, Банк Японии в четверг вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%. При этом ЦБ ухудшил прогнозы по экономике Японии на ближайшие годы.

Разочаровала инвесторов статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 49,9 пункта.