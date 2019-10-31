МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Акции Apple на электронных торгах после закрытия основной торговой сессии в США подорожали на 2% на фоне рекордной отчетности за минувший финансовый год и квартал, свидетельствуют данные торгов. Apple купила бренд у компании из Зеленограда

В среду Apple сообщила о росте выручки по итогам четвертого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 28 сентября) на 2% в годовом выражении — до 64,04 миллиарда долларов. При этом на международные продажи пришлось 60% квартальной выручки. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 3,03 доллара против 2,91 доллара кварталом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 3%, составив 13,686 миллиарда долларов.

Показатели превзошли прогнозы аналитиков, которые ждали значения прибыли на акцию на уровне 2,83 доллара, а выручки — 62,94 миллиарда долларов.

Компания отметила, что показатель прибыли на акцию стал рекордным для четвертого квартала. Глава компании Тим Кук заявил также, что Apple "завершила 2018-2019 финансовый с самой высокой выручкой за четвертый квартал в истории компании за счет ускорения роста доходов от услуг, продаж носимых устройств и iPad".

По итогам всего 2018-2019 финансового года чистая прибыль Apple снизилась на 7% и составила 55,256 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 11,89 доллара против прошлогодних 11,91 доллара. Выручка снизилась на 2% и составила 260,174 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что выручка в первом квартале 2019-2020 финансового года составит от 85,5 до 89,5 миллиарда долларов.