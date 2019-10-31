МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в четверг после того, как ФРС США третий раз за год понизила базовую ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1164 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 97,33 пункта.

Ключевым фактором для ослабления доллара является решение ФРС понизить базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых. Регулятор снизил ставку третий раз за год. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

В то же время рост спроса на более надежную японскую иену поддерживают сохраняющиеся опасения относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем. В среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС в ноябре, на котором планировалась встреча президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

В то же время первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил в среду, что США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР, несмотря на отмену планировавшейся встречи. "Тот факт, что власти Чили отменили саммит АТЭС в середине ноября, не должен нарушить намерения США и Китая достичь перемирия", — сказал стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Трейдеры также обратили внимание на решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки так долго, как это необходимо. Регулятор продолжает пристально следить за тем, чтобы сохранялся импульс для достижения целевого показателя инфляции в 2%.