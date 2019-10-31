МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые способствовали снижению курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 3,65 доллара, или на 0,24%, до 1500,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,45%, до 17,948 доллара за унцию.

Цена на золото растет в четверг после того, как ФРС США понизила процентные ставки, как и ожидалось. ФРС по итогам заседания 29-30 октября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых. Данное решение вызвало снижение курса доллара к мировым валютам — индекс доллара опускается на 0,3%, что способствует росту стоимости драгметалла.

В то же время стоимость золота, которое традиционно считается более надежным активом, находится под влиянием нестабильности в торговых отношениях США и Китая. Планировалось, что торговое соглашение между странами будет подписано на саммите АТЭС в Чили. Однако в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита на фоне политической нестабильности в стране.

Переговорщики Китая и США по торгово-экономическим вопросам в пятницу проведут телефонный разговор по вопросу торгового соглашения.