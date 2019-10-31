МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.26 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,1%, до 6,77 доллара, "Лукойла" дорожали на 1,9%, до 92,84 доллара, "Новатэка" поднимались в цене на 0,37%, до 216,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,92%, до 8,24 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 1,01% до 32,52 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,07%, до 1,36 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 15,11 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,37%, до 19,01 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,71%, до 28,46 доллара, "Северстали" — на 0,86%, до 14,04 доллара, НЛМК дешевели на 0,33%, до 19,93 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшалась на 0,84%, до 11,26 доллара, "Ленты" увеличивались на 0,39%, до 3,23 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,13%, до 4,47 доллара.