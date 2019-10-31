МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доллар в четверг днем дешевеет к другим основным мировым валютам после очередного снижения ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1169 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1148 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,47 иены за доллар против уровня прошлого закрытия в 108,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,39%, до 97,27 пункта.

По итогам октябрьского заседания ФРС, как и ожидалось, в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75%. Понижение ставки традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

На торги также влияют новости из Японии и Чили. Банк Японии в четверг ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также ухудшил прогнозы по экономике страны. Несколько поддерживает спрос на безопасные активы новость об отмене ноябрьского саммита АТЭС в Чили, на котором планировалась встреча президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Участники торгов также оценивают новости вокруг КНДР. Ранее южнокорейское министерство обороны сообщило, что военные Южной Кореи зафиксировали в четверг пуски в КНДР двух ракет не установленного пока типа в сторону Японского моря. По данным информационного агентства Ренхап, Южная Корея обсуждает новые ракетные пуски в КНДР на заседании постоянной комиссии Совета национальной безопасности страны.