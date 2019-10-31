 

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь) 54,7

 

 
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (сентябрь) 1,59 1,59
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (3кв2019) 0,4% 0,3%
3:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (3кв2019) 2% 1,8%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь) 51,4 51
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 48,3 48,1
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (октябрь) 2,9% 3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (октябрь) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь) 136 тыс 89 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (октябрь) 63,2% 63,2%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (октябрь) 114 тыс 80 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (октябрь) 3,5% 3,6%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 51,5 51,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь) 46,3 46,4
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 47,8 48,9
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 696

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 830

 

 
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -52,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 366,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 259,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 31,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 23,3 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -18,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 25 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -51 тыс

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (октябрь) 46,3

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Евраз — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (об организационной структуре ПАО)

 

 

 

 

 

 