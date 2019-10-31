МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг на усилении торговых рисков и статистике по безработице в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,32%, до 27099,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 8292,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3039,4 пункта.

Спекулянты обращают внимание на развитие торгового конфликта между США и Китаем. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что официальные представители Китая ставят под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".

Падение индекса NASDAQ сдерживает рост цен на акции Apple. Ее бумаги дорожают на 1,57% после того, как компания сообщила, что выручка в четвертом квартале 2018-2019 фингода увеличилась на 2%, до 64,04 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показателя в 62,4 миллиарда долларов. Кроме того, прибыль на акцию стала рекордной для четвертого квартала, составив 3,03 доллара на бумагу.

Инвесторы также оценивают статистику по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось до 218 тысяч. Аналитики ожидали менее сильного роста показателя до 215 тысяч.

Главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что инвесторы отказываются от риска в ожидании ежемесячной статистики по безработице в США, которая будет опубликована завтра, 1 ноября.