МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Банк развития Белоруссии (БРРБ) намерен разместить в 2020 году на внешних рынках облигации в белорусских рублях объемом от 100 миллионов долларов в эквиваленте, сообщил в четверг в Минске председатель правления банка Андрей Жишкевич.

"Точно хотели бы и будем работать над выходом на рынок в белорусских рублях", — сказал Жишкевич журналистам, отвечая на вопрос о перспективах размещения облигаций на внешних рынках в будущем году. По его словам, речь может идти о сумме размещения от 200 миллионов белорусских рублей, что примерно эквивалентно 100 миллионам долларов.

Жишкевич также отметил, что пока не видит перспективы для размещения бондов в долларах.