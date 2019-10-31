МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в последний день октября заметно скорректировался вниз после обновления рекорда по основному индексу, на ухудшении внешнего фона и фиксации прибыли игроками, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,59%, до 2893,98 пункта, индекс РТС — на 0,63%, до 1422,92 пункта.

Курс доллара раcчетами "завтра" к 19.18 мск растёт на 27 копеек, до 64,11 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 71,47 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3%, до 59,5 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИЯ ИНДЕКСОВ

"В четверг рынок акций РФ достиг нового рекорда на отметке 2936,26 пункта по индексу Мосбиржи, после чего последовал откат в район 2890-2900. Федрезерв накануне понизил ставку на 25 б.п. в соответствии с рыночными ожиданиями, комментарии регулятора носили аккуратный характер. На этом фоне фокус внимания инвесторов сместился к теме торговых переговоров и статданным", — отмечает финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека.

По данным СМИ, китайская сторона выражает сомнения в возможности заключения всеобъемлющего торгового соглашения с США. Такого рода сигналы, несмотря на ведущуюся подготовку к скорому заключению "фазы-1" торгового соглашения, не внушают инвесторам оптимизма, обращает внимание он.

"Охлаждение риск-аппетитов и вышедшие сегодня слабые индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая увели котировки нефти под 60 долларов, что оказало дополнительное давление на российский рынок", — добавляет эксперт.

"Ухудшение настроений на внешних площадках активизировало фиксацию прибыли по спекулятивным длинным позициям в российских бумагах, что и стало причиной коррекции на нашем рынке", — резюмирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения сегодня – акции "МРСК Центра и Приволжья" (-4,82%), "Сафмара финансовых инвестиций" (-3,93%), "МРСК Волги" (-2,96%), НЛМК (-1,93%), "Норникеля" (-1,67%), а также акции "Русснефти" (-1,54%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,53%), акции "Северстали" (-1,43%) и "Яндекса" (-1,4%).

Бумаги Сбербанка вечером усилил снижение после заявления зампреда правления банка Александра Морозова в ходе телефонной конференции о том, что Сбербанк не видит возможности обсуждать увеличение дивидендных выплат, и 50% от чистой прибыли по МСФО — это хороший уровень.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.

К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка подешевели на 1,32%, обыкновенные – на 1,93%.

Кроме того, акции ММК снизились на 1%, реагируя на отчетность компании по МСФО. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 0,4% к уровню предыдущего квартала и составила 271 миллион долларов.

Акции "Газпрома" второй день подряд обновили 11-летний максимум. В ходе торгов бумаги поднимались в цене на 2,3%, до 267,4 рубля. Однако к закрытию торгов акции газовой компании перешли в минус и снизились на 0,61%, до 260 рублей.

Среди немногочисленных лидеров роста – префы "Ленэнерго" (+2,51%), акции ПИКа (+2,32%), Polymetal (+1,99%), "Полюса" (+1,56%), "М.Видео" (+1,46%), "Лукойла" (+1,19%), АФК "Система" (+1,17%).

ПРОГНОЗЫ

В пятницу важное для рынков значение будут иметь ключевые данные рынка труда США – слабые показатели могут усилить опасения в отношении состояния американской экономики и ухудшить всеобщие настроения, полагает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

С точки зрения Дейнеки, индекс Мосбиржи в пятницу будет находиться в диапазоне 2880-2920 пунктов.

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает уровень 2840 пунктов, отмечает Зварич. Однако даже пробой этой поддержки будет укладываться в рамки коррекции, считает он.

"Говорить же о развороте и появлении потенциала для снижения на рынке можно будет лишь при пробое двойной поддержки в виде восходящего тренда-ускорения, берущего начало от декабря прошлого года, и уровня 2720 пунктов", — заключает аналитик.