МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись заметным снижением на возросшей неопределенности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,12%, до 7248,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 5729,86 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 12866,55 пункта.

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен подписать первую часть торгового соглашения с Китаем. При этом агентство Блумберг сообщило, что официальные представители Китая ставят под сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного торгового соглашения с США, даже если обе стороны приближаются к подписанию договора "первой фазы".

Инвесторы также обратили внимание на финансовую отчётность европейских компаний. Акции франко-голландской корпорации Air France — KLM и британской Lloyds Banking Group подешевели более чем на 1% после сообщения компаниями о снижении чистой прибыли в третьем квартале.

Влияние на котировки оказали и макроэкономические данные. Так, сегодня стало известно, что инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 0,7% в октябре, ВВП еврозоны в третьем квартале, по первой оценке, вырос на 1,1% в годовом выражении, а безработица осталась на уровне в 7,5%.